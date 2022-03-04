Бывшая учительница открыла Музей отходов в Африке

Мусор – именно так можно назвать эти изделия. Они хранятся в Музее отходов в нигерийском городе..

Мусор – именно так можно назвать эти изделия. Они хранятся в Музее отходов в нигерийском городе Ибадан. Все экспонаты созданы из выброшенных бутылок, пробок и тканей. Эти произведения искусства делает бывшая учительница рисования. Говорит, что это первый такого рода музей в Африке.

Вдохновило её повышение платы за вывоз мусора. Женщина почти перестала его выбрасывать и взялась изучать тему переработки отходов.

[Джумоке Оловукере, владелица Музея отходов]:

«Я думаю о том, что можно сделать с ненужной вещью. Надо ли её выбрасывать? Должна ли она оказаться в мусорном ведре, а потом на свалке? Поэтому я всегда бросаю себе вызов, чтобы увидеть: могу ли я что-нибудь создать, используя отходы».

Недавно в Кении прошла сессия Ассамблеи ООН по окружающей среде. Её участники утвердили международную резолюцию, которая предусматривает прекращение загрязнения пластиком природы.

По данным ООН, в 2019 году в мире произвели 460 миллионов тонн пластиковых изделий. В итоге образовалось более 350 миллионов тонн отходов. В переработку идёт менее 10% пластика, а 22% такого мусора попадает на неофициальные свалки и просто в окружающую среду.

[Джумоке Оловукере, владелица Музея отходов]:

«Если мы не решим, что делать с отходами и как их перерабатывать, значит, мы ещё не встали на защиту природы. Нельзя просто выбросить их на свалку и сказать: «Ну вот и всё. Дело сделано»».

Нигерийка собирает мусор для своих произведений искусства на улицах либо забирает его у соседей. Причём она не только украшает музей, но и создаёт оборудование для детских игровых площадок.

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