Невероятно красивое северное сияние озарило небо в Швеции

Невероятно красивое северное сияние осветило ночное небо над Швецией. Природное явление видели на северо-востоке страны в..

Невероятно красивое северное сияние осветило ночное небо над Швецией. Природное явление видели на северо-востоке страны в провинции Норрботтен.

Цвета свечения зависят от высоты сияния. В этот раз небо окрасилось зелёным разных оттенков, фиолетовым и белым.

Сияние началось примерно в половину восьмого вечера по местному времени и длилось до полуночи. Оно то ослабевало, то вспыхивало с новой силой. Очевидцы говорят, что это одно из красивейших сияний, которые они когда-либо видели.

Полярное сияние – это свечение верхних слоёв атмосферы. Его порождает взаимодействие магнитосферы с заряженными частицами солнечного ветра. Такое свечение можно наблюдать у северного и южного полюсов Земли. Предсказать точное время и место его появления невозможно.

Такое свечение также часто видят в Финляндии. В последние годы там устраивают для туристов так называемую охоту за северным сиянием. Путешественники любуются им в автобусах с прозрачной крышей либо просто под открытым небом. Также финны построили для туристов гостевые домики с прозрачными куполами.

Полярное сияние бывает и на других планетах. Например, на Марсе, Венере, Сатурне, Юпитере, Уране и Нептуне.

Короткая ссылка на эту страницу: