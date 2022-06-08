Этот фриз когда-то украшал фасад древнего храма майя, а теперь, волею судьбы, оказался в Национальном музее..

Украденный и испорченный фриз с храма майя восстанавливают в Мексике

Этот фриз когда-то украшал фасад древнего храма майя, а теперь, волею судьбы, оказался в Национальном музее антропологии в Мехико. Путь сюда проделал через Нью-Йорк.

В 60-х годах прошлого века на храм майя наткнулись нелегальные торговцы древностями. Величественное здание пряталось в лесу на западе полуострова Юкатан. Это местечко называется Пласерес. Контрабандисты спилили фриз с барельефом в виде головы неизвестного правителя. Архитектурному изделию более полутора тысяч лет.

[Серхио Гонсалес, реставратор]:

«На фризе рядом с головой молодого правителя изображены головы двух старейшин. Они вручают ему символы власти».

Длина фриза – более восьми метров, высота – более двух. Нелегальные торговцы распилили его на 48 частей, чтобы уместить в самолёте.

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[Серхио Гонсалес, реставратор]:

«Они упаковали его в коробки и доставили самолётом через Майами в Нью-Йорк. Фриз предложили купить Метрополитен-музею».

Директор музея заподозрил неладное и сообщил о фризе мексиканскому коллеге из Национального музея антропологии. Тот приехал, осмотрел древнюю реликвию и сделал вывод, что она вывезена из его страны. В 69-м фриз вернулся в Мексику.

А четыре года назад началась реставрация этого экспоната. Он получил повреждения, когда торговцы снимали его с фасада. Кроме того, они перекрасили барельеф в другой цвет.

Сейчас идёт третий и заключительный этап реставрации. Потом обновлённый фриз смогут увидеть гости музея.

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