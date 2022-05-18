На северовостоке Индии начались наводнения

Пока одна часть страны изнывает от жары, в другой начались наводнения. Это северовосток Индии, штат Ассам...
Дата загрузки: 2022-05-18
Пока одна часть страны изнывает от жары, в другой начались наводнения. Это северовосток Индии, штат Ассам.
Проливные дожди затопили дороги. Некоторые населённые пункты оказались отрезанными от внешнего мира.
[местный житель]:
«Вода поднимается очень быстро каждый час. Много людей застряло в округе Хаджай. Им никто не помогает, люди не могут оттуда выбраться».
Спасатели помогают людям перебираться на возвышенности. Но добраться до отдалённых районов сложно.
[Бипин Бора, полицейский]:
«Ситуация в нашем районе очень тяжёлая. Мы обратились за помощью к Государственным силам реагирования на стихийные бедствия и службам экстренной помощи, но они ещё не прибыли. Спасаем людей на местных лодках».
В Индии начинается сезон дождей. Он должен принести облегчение после рекордной жары, от которой страна страдала два месяца. Обильные осадки также очень важны для сельского хозяйства. В нём задействованы две трети населения Индии. В то же время ливни ежегодно приносят беды – наводнения, оползни и инфекционные заболевания.
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