Миллионы людей в Южной Азии пострадали от наводнений

Более девяти миллионов людей оказались в бедственном положении в Бангладеш и на северо-востоке Индии после сильнейших..

Более девяти миллионов людей оказались в бедственном положении в Бангладеш и на северо-востоке Индии после сильнейших проливных дождей. Начавшиеся наводнения власти назвали худшими за 122 года.

Уже сообщается о 54 погибших.

В густонаселённом Бангладеш сильно страдают низины. Особенно – область Силхет на северо-востоке страны. Реки вышли из берегов, уровень воды поднимается. Уже четверть 15-миллионного населения региона была вынуждена покинуть свои дома. Обстановку осложняет вода, которая хлынула с гор соседнего индийского штата Мегхалая. Там в воскресенье выпало до метра осадков.

В Индии сильно страдает штат Ассам. Здесь ливни начались ещё около двух недель назад. Погибло не менее 26 человек.

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[житель штата Ассам]:

«Наводнение всем создало трудности. Никто не может выйти из дома, люди не могут ходить в офис. Мой магазин затоплен, повреждено много оборудования внутри».

Миллионы людей остаются без крыши над головой или разместились во временных убежищах. Власти обеих стран пытаются доставлять им гуманитарную помощь, включая медикаменты и питьевую воду.

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