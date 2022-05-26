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Наводнения и оползни в Ассаме: жертв всё больше

Наводнения и оползни в Ассаме: жертв всё больше

До 28 человек возросло число жертв наводнений и оползней за этот сезон дождей на северо-востоке Индии...

Дата загрузки: 2022-05-26

Наводнения и оползни в Ассаме: жертв всё больше
До 28 человек возросло число жертв наводнений и оползней за этот сезон дождей на северо-востоке Индии. Страдает штат Ассам. Ливни начались в начале апреля.

Вышла из берегов река Брахмапутра. Она одна из крупнейших в мире – берёт исток в Тибете и через Индию течёт в Бангладеш. В Ассаме Брахмапутра затопила более 1800 деревень в 26 районах. За последние десять дней свои дома были вынуждены покинуть более 650 тысяч человек.

[житель Гувахати]:
«Дождь шёл всего лишь час, но наш район уже начало затапливать. Как нам жить? Как готовить еду? У нас маленькие дети, которые ходят в школу. Как им добираться до дома?»

Среди 28 погибших пятеро стали жертвами оползней. Остальные погибли в результате наводнений.

Сильно пострадала инфраструктура. В некоторых районах разрушены железнодорожные пути.

Для переселенцев власти оборудовали 366 лагерей помощи в 20 районах. В них разместились почти сто тысяч человек.
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