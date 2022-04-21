Израиль нанёс ответный ракетный удар по Сектору Газа

Израильская армия нанесла ответный удар по Сектору Газа после того, как с палестинской территории обстреляли ракетами..

Израильская армия нанесла ответный удар по Сектору Газа после того, как с палестинской территории обстреляли ракетами жилой квартал.

Поздно ночью в среду ракета из Газы поразила частный дом в южно-израильском городе Сдерот. Как сообщили в полиции, разрушения незначительные, никто не пострадал.

Ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за атаку. Это был уже второй подобный обстрел за последние дни.

Недавний всплеск насилия в Израиле и на палестинских территориях породил опасения, что стороны могут вернуться к более широкому конфликту.

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Так, в среду израильская полиция заблокировала марш сотен крайне правых еврейских демонстрантов к Дамасским воротам Иерусалима – главному входу в мусульманский квартал Старого города.

Они вышли выразить протест против серии смертоносных уличных нападений арабов, в результате которых погибло 14 человек, включая иностранцев.

Между тем, в ходе рейдов израильской армии на Западном берегу реки Иордан было убито около 30 человек.

Насилие в священный для мусульман месяц Рамадан в Израиле вспыхивает регулярно. Однако эту волну называют самой ожесточённой за десятилетия.

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