Сразу после перемирия из Газы на Израиль полетели ракеты

Всего через несколько минут после начала перемирия из Сектора Газа на Израиль полетели ракеты. Ранее при..
Дата загрузки: 2022-08-09
А начался конфликт 5 августа, когда армия Израиля начала операцию против террористической группировки «Исламский джихад»*, запрещённой в России и других странах. Целью было уничтожить лидеров экстремистской организации, а также разрушить её инфраструктуру. За несколько дней до этого уже был арестован Бассем Саади – лидер террористов.
В результате авиаударов по Газе погиб один из военных руководителей группировки Тайсири Джабари. Также израильские военные задержали 19 боевиков.
Террористы в ответ стали обстреливать Израиль. За три дня было выпущено 900 ракет и снарядов. 95% из них перехватила система «Железный купол». Сирены почти постоянно звучали в Тель-Авиве и Ашкелоне. Долетели снаряды и до запада Иерусалима.
Многие жители граничащих с Газой районов на время обстрелов уехали в другие регионы Израиля. Но эта семья в Ашкелоне пытается в такой обстановке жить нормальной жизнью. При звуках сирены все собираются в гардеробной комнате без окон. Здесь есть шанс выжить в случае попадания ракеты в здание.
[Эльад Азулай, житель Ашкелона]:
«Обстрелы могут начаться в любое время. Но что с того? Неужели нам каждый месяц или два нужно собирать вещи и уезжать на север? Мы научились жить в такой ситуации. В квартире есть убежище: десять секунд – и мы там. Побудем там минут десять и всё закончится».
Израильская сторона согласилась на перемирие, поскольку цели операции были достигнуты.
Между тем в рамках соглашения о прекращении огня «Исламский джихад» потребовал выпустить двух командиров группировки из израильской тюрьмы. В противном случае боевики угрожают продолжать обстрелы.
- «Исламский джихад» – организация, которая считается в России террористической и запрещена
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