Сразу после перемирия из Газы на Израиль полетели ракеты

Всего через несколько минут после начала перемирия из Сектора Газа на Израиль полетели ракеты. Ранее при..

Всего через несколько минут после начала перемирия из Сектора Газа на Израиль полетели ракеты. Ранее при посредничестве Египта стороны договорились о прекращении огня. Он должен был вступить в силу поздно вечером 7 августа.

А начался конфликт 5 августа, когда армия Израиля начала операцию против террористической группировки «Исламский джихад»*, запрещённой в России и других странах. Целью было уничтожить лидеров экстремистской организации, а также разрушить её инфраструктуру. За несколько дней до этого уже был арестован Бассем Саади – лидер террористов.

В результате авиаударов по Газе погиб один из военных руководителей группировки Тайсири Джабари. Также израильские военные задержали 19 боевиков.

Террористы в ответ стали обстреливать Израиль. За три дня было выпущено 900 ракет и снарядов. 95% из них перехватила система «Железный купол». Сирены почти постоянно звучали в Тель-Авиве и Ашкелоне. Долетели снаряды и до запада Иерусалима.

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Многие жители граничащих с Газой районов на время обстрелов уехали в другие регионы Израиля. Но эта семья в Ашкелоне пытается в такой обстановке жить нормальной жизнью. При звуках сирены все собираются в гардеробной комнате без окон. Здесь есть шанс выжить в случае попадания ракеты в здание.

[Эльад Азулай, житель Ашкелона]:

«Обстрелы могут начаться в любое время. Но что с того? Неужели нам каждый месяц или два нужно собирать вещи и уезжать на север? Мы научились жить в такой ситуации. В квартире есть убежище: десять секунд – и мы там. Побудем там минут десять и всё закончится».

Израильская сторона согласилась на перемирие, поскольку цели операции были достигнуты.

Между тем в рамках соглашения о прекращении огня «Исламский джихад» потребовал выпустить двух командиров группировки из израильской тюрьмы. В противном случае боевики угрожают продолжать обстрелы.

«Исламский джихад» – организация, которая считается в России террористической и запрещена

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