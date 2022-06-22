Кремль грозит Литве ответными мерами на ограничение железнодорожных перевозок через литовскую территорию в Калининградскую область. В..

Кремль угрожает Литве ответными мерами за ограничение на транзит по ж/д

Кремль грозит Литве ответными мерами на ограничение железнодорожных перевозок через литовскую территорию в Калининградскую область. В МИД России вызвали посла ЕС Маркуса Эдерера для обсуждения этой ситуации.

Вильнюс с 18 июня прекратил пропускать поезда, которые везут подсанкционные товары из российских регионов в Калининград. О введении таких мер литовская сторона предупредила заранее.

Российские власти называют ограничения на транзит «блокадой» и требуют немедленно их отменить. В противном случае они намерены принять ответные меры. Какие именно, не раскрывают. Но говорят, что литовские граждане почувствуют их негативное влияние.

Между тем правительство Литвы объясняет, что просто начало исполнять четвёртый пакет санкций Евросоюза. При этом перевозки пассажиров, а также товаров, не попавших под ограничения, продолжаются в прежнем режиме.

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Процесс исполнения санкций будет поэтапным. Сейчас Литва прекратила пропускать изделия из стали и цветных металлов, а также алкоголь, икру, стеклотару, лес, цемент и удобрения. В феврале следующего года запретят провоз бензина и дизеля.

По данным властей Калининградской области, ограничения на транзит коснутся примерно половины всех наименований товаров, которые ввозят в полуэксклав или вывозят из него.

При этом подсанкционные товары можно перевозить морским путём, не нарушая правил Евросоюза. Но железнодорожные перевозки через Беларусь и Литву обходятся дешевле и занимают меньше времени.

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