Коалиция, возглавляемая США, заявила, что в её руки в Сирии попал высокопоставленный командир «Исламского государства» –..

Операция коалиции США в Сирии: в плен попал один из лидеров «Исламского государства»

Коалиция, возглавляемая США, заявила, что в её руки в Сирии попал высокопоставленный командир «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах. Это произошло во время операции 16 июня.

Коалиция проводит рейды и наносит удары по членам ИГИЛ более трёх лет – с тех пор, как группировка потерпела поражение на поле боя и начала повстанческие атаки.

В заявлении коалиции говорится, что в плен попал опытный взрывотехник и координатор, который стал одним из главных лидеров группировки в Сирии.

Белый дом подтвердил сообщение. При этом ни он, ни коалиция не уточнили, в каком регионе Сирии был рейд.

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[Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого Дома]:

«Операция прошла успешно. Мирные жители не пострадали, силы коалиции не пострадали, самолеты или имущество коалиции не пострадали».

Представитель повстанческой сирийской группировки, которая получает поддержку Турции, ранее сказал, что коалиция провела вертолётный рейд в деревне Аль-Хумайра к югу от турецкой границы. Это была первая подобная операция в регионе.

Напомним, в феврале этого года спецназ США провёл вертолетный рейд в сирийской провинции Идлиб. Она находится под контролем группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», также запрещённой в России и других странах. В итоге рейда погиб лидер «Исламского государства» Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши.

Аль-Кураши возглавлял группировку после смерти её основателя Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году. Тот также был убит в результате рейда США.

«Исламское государство» – группировка, которая в России признана террористической и запрещена

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