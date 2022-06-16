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Евросоюз значительно увеличит экспорт газа из Израиля через Египет

Евросоюз значительно увеличит экспорт газа из Израиля через Египет

Евросоюз увеличит экспорт израильского газа через Египет. Соответствующее соглашение представители трёх стран подписали на министерской встрече..

Дата загрузки: 2022-06-16

Евросоюз значительно увеличит экспорт газа из Израиля через Египет
Евросоюз увеличит экспорт израильского газа через Египет. Соответствующее соглашение представители трёх стран подписали на министерской встрече Восточно-средиземноморского газового форума в Каире. Оно стало первым документом, который разрешает экспорт израильского газа в Европу в значительных объёмах.

[Карин Эльхарар, министр энергетики Израиля]:
«Этот Меморандум о взаимопонимании позволяет начать долгожданное сотрудничество, в рамках которого Израиль и Египет могут сыграть значительную роль в повышении энергетической безопасности европейских партнёров».

Природный газ будет поступать из Израиля на египетские перерабатывающие заводы. Потом его в сжиженном виде будут перевозить в Европу. Так в Евросоюзе надеются снизить зависимость от энергетических ресурсов России.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии]:
«Сегодня мы сделали очень важный шаг, поскольку подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Израиля в Египет. Здесь газ будут сжижать, а затем транспортировать в Евросоюз. Это большой шаг вперёд в энергоснабжении Европы».

Стороны заключили соглашение на три года с автоматическим продлением на два года.

Евросоюз также будет содействовать Израилю и Египту в поиске и добыче газа на их морских территориях.

Экспорт этого энергетического ресурса останется важным для ЕС до 2030 года. Потом потребление газа планируют сокращать. К середине столетия Европейский союз обязался достичь нулевых выбросов.
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