Евросоюз значительно увеличит экспорт газа из Израиля через Египет

[Карин Эльхарар, министр энергетики Израиля]:

«Этот Меморандум о взаимопонимании позволяет начать долгожданное сотрудничество, в рамках которого Израиль и Египет могут сыграть значительную роль в повышении энергетической безопасности европейских партнёров».

Евросоюз увеличит экспорт израильского газа через Египет. Соответствующее соглашение представители трёх стран подписали на министерской встрече Восточно-средиземноморского газового форума в Каире. Оно стало первым документом, который разрешает экспорт израильского газа в Европу в значительных объёмах.

Природный газ будет поступать из Израиля на египетские перерабатывающие заводы. Потом его в сжиженном виде будут перевозить в Европу. Так в Евросоюзе надеются снизить зависимость от энергетических ресурсов России.

[Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии]:

«Сегодня мы сделали очень важный шаг, поскольку подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Израиля в Египет. Здесь газ будут сжижать, а затем транспортировать в Евросоюз. Это большой шаг вперёд в энергоснабжении Европы».

Стороны заключили соглашение на три года с автоматическим продлением на два года.

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Евросоюз также будет содействовать Израилю и Египту в поиске и добыче газа на их морских территориях.

Экспорт этого энергетического ресурса останется важным для ЕС до 2030 года. Потом потребление газа планируют сокращать. К середине столетия Европейский союз обязался достичь нулевых выбросов.

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