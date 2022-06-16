Евросоюз значительно увеличит экспорт газа из Израиля через Египет

Евросоюз увеличит экспорт израильского газа через Египет. Соответствующее соглашение представители трёх стран подписали на министерской встрече..
Дата загрузки: 2022-06-16
[Карин Эльхарар, министр энергетики Израиля]:
«Этот Меморандум о взаимопонимании позволяет начать долгожданное сотрудничество, в рамках которого Израиль и Египет могут сыграть значительную роль в повышении энергетической безопасности европейских партнёров».
Природный газ будет поступать из Израиля на египетские перерабатывающие заводы. Потом его в сжиженном виде будут перевозить в Европу. Так в Евросоюзе надеются снизить зависимость от энергетических ресурсов России.
[Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии]:
«Сегодня мы сделали очень важный шаг, поскольку подписали Меморандум о взаимопонимании по поставкам природного газа из Израиля в Египет. Здесь газ будут сжижать, а затем транспортировать в Евросоюз. Это большой шаг вперёд в энергоснабжении Европы».
Стороны заключили соглашение на три года с автоматическим продлением на два года.
Евросоюз также будет содействовать Израилю и Египту в поиске и добыче газа на их морских территориях.
Экспорт этого энергетического ресурса останется важным для ЕС до 2030 года. Потом потребление газа планируют сокращать. К середине столетия Европейский союз обязался достичь нулевых выбросов.
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