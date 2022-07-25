Как свинья спасла хозяйку от смерти

Эта история произошла в 1998 году. Джо Энн Альтсман с мужем отдыхали в лесу в штате Пенсильвания. С собой они взяли домашнего питомца свинью Лулу.

Когда муж был на рыбалке, у Энн случился сердечный приступ, и она упала на пол. Женщина стала звать на помощь. Рядом была только Лулу. Свинья поняла, что хозяйка в опасности, и, протиснувшись через дверь для животных, выбежала на улицу.



Она вышла на дорогу и легла на проезжую часть. Несколько машин проехали мимо, но, в конце концов, одна остановилась. Мужчина вышел посмотреть, что случилось. Лулу сразу вскочила и направилась к дому. Мужчина, увидев на теле свиньи порезы, которые она получила, протискиваясь через дверь, закричал: «Ваша свинья в беде!» В ответ он услышал: «Я тоже в беде. У меня сердечный приступ. Пожалуйста, вызовите скорую помощь». Женщину доставили в больницу. Ей удалось выжить благодаря помощи свиньи.

Лулу получила награду за гуманность, участвовала в телевизионных шоу и привлекла внимание прессы. Больше всего она любила картошку фри. Лулу умерла в 2003 году, но до сих пор её помнят как свинью, которая прикинулась мёртвой на дороге и спасла человеку жизнь.