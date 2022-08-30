Счета за электроэнергию в Великобритании вырастут на 80%, начиная с октября. Об этом заявил регулятор Ofgem,..

Счета за электроэнергию в Великобритании вырастут на 80%

Счета за электроэнергию в Великобритании вырастут на 80%, начиная с октября. Об этом заявил регулятор Ofgem, назвав это «кризисом», который окажет огромное влияние на домохозяйства.

Ofgem потребовал от правительства срочных мер. Он предупредил, что средний счёт вырастет почти до 4200 долларов в год. А в январе, вероятно, произойдёт дальнейшее повышение.

[Адам Скорер, глава благотворительной организации]:

«Мы ожидаем, что в разгар зимы в январе средний счёт за электроэнергию повысится ещё на 1000 фунтов. Это взрыв для нашей системы соцзащиты. Честно говоря, семьи просто не могут позволить себе ничего подобного. Это стихийное бедствие».

Расходы на электроэнергию достигли рекордно высокого уровня в нескольких европейских странах. Это привело к так называемой топливной бедности миллионов людей.

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[житель Лондона]:

«Летом, когда цены поднялись, было не так уж плохо, потому что мы не используем много газа или электричества. Я подумал, что мы справимся. Но зимой это, наверное, станет шоком для многих людей. Это страшно». [жительница Лондона]:

«Когда станет немного прохладнее, нам, вероятно, придётся беспокоиться о том, как платить по счетам. Мы пенсионеры, так что это будет повод для беспокойства». [жительница Лондона]:

«Мы должны выключать газ, когда это необходимо, выключать свет. Нужно просто изменить образ жизни. Это единственный способ выжить».

В Великобритании, которая особенно зависит от газа, уже почти 30 розничных продавцов энергии прекратили деятельность. Инфляция в стране достигла 40-летнего максимума, а Банк Англии предупреждает о затяжной рецессии.

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