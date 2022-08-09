Устрицы в Великобритании создают биоразнообразие

Великобритания восстанавливает популяцию устриц. Съедобных моллюсков здесь добывали со времён Римской империи. Из-за чрезмерного вылова и..

Великобритания восстанавливает популяцию устриц. Съедобных моллюсков здесь добывали со времён Римской империи.

Из-за чрезмерного вылова и загрязнения эти морские обитатели оказались на грани исчезновения. В воды Англии, Шотландии и Уэльса уже завезли 4000 моллюсков.

[Селин Гэмбл, руководитель проекта Wild Oysters]:

«Популяция европейской устрицы сократилась на 95% по всей Европе. Мы работаем с очень небольшой оставшейся популяцией в Великобритании».

Биологи ликуют: моллюски, подвешенные под понтонами пристани для яхт, привлекли в подводную среду множество ценных видов: масляную рыбу, губана, крабов, ракообразных, голубых мидий, иглобрюхих и многих других.

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Всё потому что по мере роста, устрицы образуют скалистые рифы, которые служат домом для морских животных и растений.

[Селин Гэмбл, руководитель проекта]:

«Мы обнаружили более 27 тысячи морских животных. Они плавают в 141 британском питомнике и вокруг них. И это хороший показатель того, что проект помогает не только устрицам, но и морским животным».

Ещё одна важная задача устриц – очистка воды. За час один моллюск способен обработать до трёх литров воды. А за год 4000 устриц смогут отфильтровать столько воды, сколько хватило бы, чтобы наполнить 500 тысяч ванн.

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