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Австралийский перец – одна из самых редких специй в мире

Австралийский перец – одна из самых редких специй в мире

Спрятанная среди холмов острова Тасмания, эта ягода считается одной из самых редких специй на планете. Сегодня..

Дата загрузки: 2022-06-23

Австралийский перец – одна из самых редких специй в мире
Спрятанная среди холмов острова Тасмания, эта ягода считается одной из самых редких специй на планете. Сегодня она всё популярнее.

[Крис Чапман, сотрудник Wild Pepper Isle]:
«В остальной части Австралии нет крупных посадок перечной ягоды – таких, как эта. Она кое-где встречается, но не с такой плотностью, как в Тасмании».

Перечная ягода имеет острый, пряный вкус. Если её пожевать, вызывает лёгкое онемение.

Её плоды и листья можно сушить, измельчать или даже есть свежими. Эту специю часто добавляют в печенье, сыр и даже джин.

Обычно кустарники растут в дикой местности. В данном случае они находятся на месте старой шахты.

[Крис Чапман, сотрудник Wild Pepper Isle]:
«Поскольку местность стала пустынной, перечные кустарники разрослись очень плотно».

Во время сбора урожая работники живут здесь же, среди живописных холмов. Они разбивают лагерь на высоте около 900 метров над уровнем моря.

[Хантер Джексон, сборщик]:
«Мне нравится. Это шанс вырваться из большого города и насладиться видами».

[Педро Барбоса, сборщик]:
«Сама работа довольно сложная, поскольку иногда можно просто потеряться».

Сбор продолжается три месяца. Однако в итоге на рынок попадает всего 12 тонн ягоды. Компания-производитель говорит, что сегодня спрос на специю всё больше превышает предложение. Это означает, что она скоро будет продаваться по цене золота.
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