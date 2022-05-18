McDonald’s продаёт рестораны и уходит из России

После трёх десятилетий работы в России компания McDonald's уходит. Она продаст свои рестораны российскому покупателю. В..

После трёх десятилетий работы в России компания McDonald’s уходит. Она продаст свои рестораны российскому покупателю. В стране всего 847 «Макдоналдсов». Предприятию принадлежит 84%.

Компания ищет покупателя, который наймёт 62 тысячи её сотрудников. Она продолжает платить им зарплату, хотя 14 марта все принадлежащие ей рестораны закрылись.

Из-за простоя в работе McDonald’s теряет 55 миллионов долларов в месяц. Также он потерпел убытки в размере 100 миллионов долларов из-за порчи запасов товара. Вместе с уходом с российского рынка компания потеряет ещё до одного миллиарда 400 миллионов долларов в результате списания активов.

В России сейчас открыты только франчайзинговые рестораны McDonald’s. Но вскоре и они, вероятно, не смогут работать под брендом американской компании.

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В Москве на Ленинградском вокзале выстроилась длинная очередь.

[Сергей, житель Москвы]:

«Новости увидели, что всё, конец, не будет «Макдоналдса», будет «Дядя Ваня» или что-нибудь подобное». [Татьяна, жительница Москвы]:

«Грустно. «Макдоналдс» – это целая эпоха, 90-е, первые дни рождения в «Макдоналдсе» и прочее. Целая история». [Стелла, жительница Москвы]:

«Грустно, конечно. Привыкла уже, и есть любимые продукты, любимое мороженое, ради которого я сегодня сюда приехала. Но, в принципе, всё новое – это обыкновенно. Поэтому поживём – увидим, вдруг будет лучше».

Первый российский ресторан McDonald’s открылся на Пушкинской площади в Москве 31 января 1990 года. В тот день там обслужили 30 тысяч человек. Люди стояли в очереди по несколько часов.

По данным компании, объём её инвестиций в России превысил 2,5 миллиарда долларов. Она была самым крупным налогоплательщиком в российской индустрии общепита. Кроме того, закупала продукцию местных поставщиков. Это обеспечивало работой 100 тысяч человек.

После заключения сделки бывшие рестораны McDonald’s откроются под другим брендом уже в июне.

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