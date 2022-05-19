Наркоголубя поймали в Перу

[полковник Эдвард Диас, глава отдела полиции]:

«Этот голубь переносил марихуану внутри мешочка из светло-голубой ткани. Он висел у него на шее. Весит столько, сколько голубь может переносить в полёте. Такой голубь может переносить от 10 до 30 граммов».

Преступная спецоперация не удалась. Перуанские полицейские поймали необычного нарушителя.

Голубя поймали прямо на территории тюрьмы в городе Уанкайо. Птица села на асфальт попить из лужи, и офицеры заметили, что у неё что-то на шее. Операция по захвату голубя прошла гладко. К рукам он, похоже, приучен.

[полковник Эдвард Диас, глава отдела полиции]:

«Мы проводим расследование. Но уже можно сказать, что голубь летел на территорию тюрьмы».

К кому именно и откуда, предстоит выяснить.

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