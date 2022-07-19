Телохранители могли спасти экс-премьера Японии Синдзо Абэ от убийцы

Телохранители могли спасти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, если бы отреагировали правильно. Об этом говорят эксперты..

Телохранители могли спасти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ, если бы отреагировали правильно. Об этом говорят эксперты в области безопасности. Злоумышленник выстрелил в чиновника из самодельного оружия 8 июля. От полученных ранений экс-премьер скончался.

Эксперты говорят, что первый выстрел не достиг цели. После этого у охранников и полиции было две с половиной секунды, чтобы повалить Синдзо Абэ на землю и обеспечить его безопасность.

Однако этого не сделали. В итоге злоумышленник смог ещё раз выстрелить экс-премьеру в спину.

[Коити Ито, эксперт по вопросам безопасности]:

«За исключением одного офицера службы безопасности, все другие после начала стрельбы кинулись к подозреваемому. Несмотря на то, что бывший премьер-министр Абэ упал на землю, никто не защищал его, и я думаю, что это было главной ошибкой».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Абэ был убит в городе Нара во время предвыборной речи. Эксперты говорят, что на месте были и другие пробелы в безопасности.

[Коити Ито, эксперт по вопросам безопасности]:

«Главная причина в том, что перед мероприятием туда направили недостаточно полицейских. Кроме того, полицейские не ограничивали и не контролировали перемещение людей на месте. Также стоящие рядом с Абэ полицейские и местные силы безопасности плохо взаимодействовали».

Абэ выступал на островке безопасности на дороге. Сзади его никто не защищал. Это позволило стрелку с оружием приблизиться к нему на несколько метров. Первый выстрел 41-летний Тэцуя Ямагами произвёл с семи метров. Второй – с пяти.

[Мицуру Фукуда, эксперт по вопросам безопасности]:

«Если бы был предвыборный грузовик, телохранителям было бы легче защищать бывшего премьер-министра Абэ. Это обеспечило бы им обзор на 360 градусов. Интересно, почему они его не использовали».

Некоторые считают, что теперь нужно пересмотреть правила выступления важных чиновников перед избирателями.

Короткая ссылка на эту страницу: