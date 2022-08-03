Поймать и окольцевать: 600 птенцов фламинго снабдили метками в Испании

Десятки добровольцев ждут рассвета на озере Фуэнте-де-Пьедра в Испании. В этом заповеднике обитает крупнейшая популяция фламинго..

Десятки добровольцев ждут рассвета на озере Фуэнте-де-Пьедра в Испании. В этом заповеднике обитает крупнейшая популяция фламинго в Европе.

[волонтёр]:

«Мы ждём восхода, чтобы пойти вперёд и согнать в группу всех птенцов фламинго».

Очень осторожно с помощью палок птенцов направляют в сторону загона. Здесь они проведут немало часов. Пернатых пленников осматривают, берут у них анализы крови, а потом надевают на лапки пластмассовые кольца. Это позволит отслеживать миграцию птиц. В этот раз волонтёры окольцевали 600 птенцов.

[Мануэль Рендон, биолог]:

«В этом году у нас засуха, но весна была дождливая, поэтому фламинго вывели большое потомство».

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Сейчас из-за жары и засухи озеро высыхает. Повсюду видна соль за исключением тех мест, в которые поступает вода из запасов заповедника. Благодаря ей фламинго и другие птицы могут выжить.

В 1984 году озеро Фуэнте-де-Пьедра перешло под охрану государства. С тех пор здесь появилось на свет более 200 тысяч птенцов фламинго.

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