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Две чилийки случайно нашли редкие останки древней морской рептилии

Две чилийки случайно нашли редкие останки древней морской рептилии

Случайное открытие сделали две жительницы чилийского города Альгарробо. Женщины, независимо друг от друга, нашли окаменелые останки..

Дата загрузки: 2022-06-22

Две чилийки случайно нашли редкие останки древней морской рептилии

Случайное открытие сделали две жительницы чилийского города Альгарробо. Женщины, независимо друг от друга, нашли окаменелые останки древней морской рептилии – эласмозавра.

Андреа часто собирает у побережья пластиковые отходы и знает пляж как свои пять пальцев. Но однажды её ждал сюрприз.

[Андреа Гальвес, жительница Альгарробо]:
«В тот день я вышла на берег и увидела необычные камни. Особенно один сильно отличался от остальных, поэтому привлёк моё внимание. Я взяла его в руки и поняла, что это нечто совершенно особенное».

Женщина отвезла находку в музей в Сан-Антонио. Сотрудник сказал, что окаменелость – это останки эласмозавра.

Ещё одним случайным археологом стала Хана Чева. Она нашла камень весом более 50 килограммов с костями вымершей рептилии.

[Хана Чева, жительница Альгарробо]:
«Мы знаем этот пляж. Раньше этого камня там не было. Я хожу туда каждый день, и его там не было. У меня было чувство, что он упал с неба. Он словно просил его спасти, сделать для него что-нибудь».

На пляже в Альгарробо палеонтологи работали много раз, но находили мало окамнелостей. По мнению экспертов, сейчас на побережье стало меньше песка, поэтому археологические ценности показались на поверхности.

[Карен Морено, глава Ассоциации палеонтологов Чили]:
«Альгарробо – исключительное место. Здесь есть окаменелости эпохи эоцена возрастом 40 миллионов лет, а также мелового периода, возрастом более 70 миллионов лет».

Эласмозавры принадлежат семейству эласмозавридов из отряда плезиозавры. Они появились на Земле в начале триасового периода 227 миллионов лет назад и вымерли в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. У этих морских пресмыкающихся были длинные шеи со множеством позвонков.

Теперь чилийские открывательницы исследуют пляж Альгарробо каждый день, надеясь найти больше редких окаменелостей.
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