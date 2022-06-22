Две чилийки случайно нашли редкие останки древней морской рептилии

Случайное открытие сделали две жительницы чилийского города Альгарробо. Женщины, независимо друг от друга, нашли окаменелые останки древней морской рептилии – эласмозавра.

Андреа часто собирает у побережья пластиковые отходы и знает пляж как свои пять пальцев. Но однажды её ждал сюрприз.

[Андреа Гальвес, жительница Альгарробо]:

«В тот день я вышла на берег и увидела необычные камни. Особенно один сильно отличался от остальных, поэтому привлёк моё внимание. Я взяла его в руки и поняла, что это нечто совершенно особенное».

Женщина отвезла находку в музей в Сан-Антонио. Сотрудник сказал, что окаменелость – это останки эласмозавра.

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Ещё одним случайным археологом стала Хана Чева. Она нашла камень весом более 50 килограммов с костями вымершей рептилии.

[Хана Чева, жительница Альгарробо]:

«Мы знаем этот пляж. Раньше этого камня там не было. Я хожу туда каждый день, и его там не было. У меня было чувство, что он упал с неба. Он словно просил его спасти, сделать для него что-нибудь».

На пляже в Альгарробо палеонтологи работали много раз, но находили мало окамнелостей. По мнению экспертов, сейчас на побережье стало меньше песка, поэтому археологические ценности показались на поверхности.

[Карен Морено, глава Ассоциации палеонтологов Чили]:

«Альгарробо – исключительное место. Здесь есть окаменелости эпохи эоцена возрастом 40 миллионов лет, а также мелового периода, возрастом более 70 миллионов лет».

Эласмозавры принадлежат семейству эласмозавридов из отряда плезиозавры. Они появились на Земле в начале триасового периода 227 миллионов лет назад и вымерли в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. У этих морских пресмыкающихся были длинные шеи со множеством позвонков.

Теперь чилийские открывательницы исследуют пляж Альгарробо каждый день, надеясь найти больше редких окаменелостей.

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