Удивительное преображение старого пса

Зак Скоу открыл приют для собак в штате Калифорния. Однажды туда привезли 16-летнего пса Генри, который всю жизнь прожил в конуре. Бывшие хозяева отказались от собаки, потому что она болела, в том числе – раком.





«Пёс был глухим, слепым на один глаз и очень растерянным. Он еле ходил», – вспоминает Зак.



Сначала Зак думал, что пёс не протянет и двух недель. Но, когда Генри выспался, поел досыта, стал намного бодрее. С каждым днём он чувствовал себя увереннее. После операции по удалению опухоли, поведение собаки сильно изменилось в лучшую сторону. Генри смог подниматься по лестнице и повсюду сопровождал Зака.



Старый пёс стал резво бегать по двору и даже прыгать. Зак считает, что Генри выздоровел благодаря тому, что почувствовал себя частью семьи, а с прежними хозяевами такого не было.

Спустя полгода после выздоровления Генри отдали в хорошие руки. Новые хозяева балуют старого пса лакомствами, часто гладят и обнимают. Они также сделали для него мягкую лежанку.

