Темзу в Лондоне хотят заселить бобрами

Бобры в Лондоне. Такая картина в ближайшие пять-десять лет может стать привычной в британской столице. Защитники..

Бобры в Лондоне. Такая картина в ближайшие пять-десять лет может стать привычной в британской столице. Защитники природы и мэр города планируют заселить этих грызунов вдоль Темзы в черте Лондона.

Недавно в рамках эксперимента бобров выпустили в природу в уединённом месте на севере столицы. Теперь планируют заселить их и в других районах.

[Бен Голдсмит, эколог]:

«Бобры строят небольшие плотины на ручьях и в устьях рек, и это сдерживает воду во время дождей. То есть помогает уменьшить площадь наводнений ниже по течению, а также засуху. Кроме того, появляется среда обитания для разных видов животных».

В Великобритании, за исключением Шотландии, бобры исчезли 400 лет назад. Причина – в чрезмерной охоте. Но в 2013 году в графстве Девон обнаружили целую группу этих грызунов. За ними стали наблюдать. Через некоторое время их популяция разрослась, и бобры построили 28 плотин.

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Это увеличило площадь водно-болотных угодий. В итоге появилось больше насекомых, лягушек, водяных крыс и птиц. Исследователи пришли к выводу, что бобры не вредят природе. Наоборот, благодаря им увеличивается биоразнообразие.

[Бен Голдсмит, эколог]:

«Бобрам будет хорошо на Темзе и в устье реки. Для них это прекрасная среда обитания. Людям не нужно уезжать далеко от центра Лондона, чтобы увидеть тюленей и дельфинов, а иногда и китов. Устье Темзы становится прекрасным местом обитания диких животных, и бобры прекрасно вписались бы в эту картину».

Два года назад завезённых из Шотландии бобров выпустили в дикую природу в английском графстве Сомерсет. Также их заселили в графстве Глостершир. Теперь экологи ждут, когда там появится больше насекомых, амфибий и птиц.

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