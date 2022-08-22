Американские прерии обосновались под Лондоном

Американские прерии радуют красками недалеко от Лондона. Здесь они более скромные по размерам, но всё такие..

Американские прерии радуют красками недалеко от Лондона. Здесь они более скромные по размерам, но всё такие же яркие и выносливые.

Проект основали Королевские ботанические сады Кью. Их цель – перенести в Великобританию экосистему Среднего Запада США, поскольку погода здесь становится всё более непредсказуемой. Длительные периоды засухи сменяются сильными ливнями.

На создание этих лугов потребовалось три года. Из США привезли 12 миллионов семян 110 видов растений.

Изабель Маллиган из Университета Сассекса исследует прерии и пытается понять, как местные опылители реагируют на чужеродные виды. Говорит, что недавние дожди стали облегчением.

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[Изабель Маллиган, исследовательница]:

«Дожди очень важны для прерий и вообще всех лугов с полевыми цветами. Последние несколько недель сильной жары и засухи стали настоящим испытанием для цветущих видов и сильно ударили по опылителям».

Прерии — это пастбища с богатым биоразнообразием. В США они простираются от границы с Канадой до границы с Мексикой к востоку от Скалистых гор.

Самая большая проблема для этой экосистемы в Великобритании – тёплые и влажные зимы, которые заметно отличаются от более холодных и снежных зим на севере США.

Впрочем, в США у этих экосистем другая угроза – человек.

[Майкл Уэй, сотрудник ботанического сада]:

«За последние сотни лет площадь прерий в центре США сократилась на 98% из-за сельского хозяйства. Здесь мы создаём эту среду ради исследований, а также ради фантастических впечатлений наших посетителей».

Это лето выдалось в Великобритании особенно жарким. Впервые температура воздуха поднялась до рекордных 40 градусов.

Экологи говорят, что молодые прерии также частично засохли. Однако они уверены, что в долгосрочной перспективе они будут более устойчивыми к тепловым волнам и обеспечат среду существования многим видам животных и насекомых.

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