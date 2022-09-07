Настоящий переполох вызвал нежданный гость из джунглей на севере Индии. Двухметровый питон заполз в торговую палатку..

Двухметровый питон забрался в торговую палатку на севере Индии

Настоящий переполох вызвал нежданный гость из джунглей на севере Индии. Двухметровый питон заполз в торговую палатку и напугал людей. Они вызвали змеелова.

[Санджив Чаухан, ловец змей]:

«Я объяснил им, как поймать питона и поместить его в бочку».

Люди последовали совету и поймали рептилию. Ловцу змей осталось только достать питона и переложить его в мешок.

Незадачливого гостя отвезут обратно в лес и выпустят на волю.

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Питоны входят в число крупнейших змей мира. Например, сетчатый и тигровый питоны вырастают до десяти метров в длину.

Сейчас насчитывается более 40 видов змей этого семейства. Они неядовитые, но могут напасть на человека. Обычно эти рептилии душат, а потом заглатывают свою добычу.

В Индии змеи часто приползают к человеческому жилью.

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