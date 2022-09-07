Двухметровый питон забрался в торговую палатку на севере Индии

Настоящий переполох вызвал нежданный гость из джунглей на севере Индии. Двухметровый питон заполз в торговую палатку..
Дата загрузки: 2022-09-07
Настоящий переполох вызвал нежданный гость из джунглей на севере Индии. Двухметровый питон заполз в торговую палатку и напугал людей. Они вызвали змеелова.
[Санджив Чаухан, ловец змей]:
«Я объяснил им, как поймать питона и поместить его в бочку».
Люди последовали совету и поймали рептилию. Ловцу змей осталось только достать питона и переложить его в мешок.
Незадачливого гостя отвезут обратно в лес и выпустят на волю.
Питоны входят в число крупнейших змей мира. Например, сетчатый и тигровый питоны вырастают до десяти метров в длину.
Сейчас насчитывается более 40 видов змей этого семейства. Они неядовитые, но могут напасть на человека. Обычно эти рептилии душат, а потом заглатывают свою добычу.
В Индии змеи часто приползают к человеческому жилью.
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