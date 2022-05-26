Сёстры из Казахстана прославились благодаря необычной внешности

16-летняя Асель и трёхлетняя Камила Калагановы родились в казахской семье. Не смотря на разницу в возрасте, сестёр объединяет поразительное сходство.

Но, светловолосые сёстры совсем не похожи на своих темноволосых родителей и брата. Мама девочек вспоминает, что когда родилась Асель, врачи подумали, что муж женщины – русский. Сначала отец девочки был в замешательстве. Однако во время семейной встречи родители выяснили, что в роду были альбиносы и по материнской и по отцовской линии.



Когда родилась Асель, в обществе мало знали об альбинизме. Из-за необычной внешности девочке было трудно найти друзей. Дети её сторонились. Сейчас ситуация изменилась. Когда родилась младшая сестра Камила, люди стали уже более информированы и спокойнее относятся к их необычной внешности.

У сестёр-альбиносов очень чувствительная кожа, поэтому они избегают прямых солнечных лучей. Защищают кожу кремом, ходят под зонтиком и носят одежду с длинными рукавами. Стараются выходить на улицу во второй половин дня.



Асель успешно работает моделью с 10 лет.

