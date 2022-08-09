Китай продолжил военные манёвры рядом с Тайванем. Ранее крупномасштабные учения в Тайваньском проливе он планировал завершить..

Китай продолжил военные манёвры рядом с Тайванем. Ранее крупномасштабные учения в Тайваньском проливе он планировал завершить 7 августа.

Министерство иностранных дел Тайваня осудило это решение. Выразил обеспокоенность и Вашингтон.

Отношения между Пекином и Тайбэем обострились на фоне поездки на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она занимает третий по значимости пост в структуре власти Соединённых Штатов. Это был первый за 25 лет визит чиновника такого высокого уровня на Тайвань.

Китай считает Тайвань своей мятежной провинцией, поэтому отреагировал на поездку Пелоси крайне негативно. 4 августа он начал масштабные военные учения в шести зонах акватории Тайваня. Они включали в себя боевую стрельбу, а также испытание ракеты с неядерной боевой частью.

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Кроме того, Китай приостановил сотрудничество с США по таким направлениям, как обмен данными между военными командирами, помощь в уголовно-судебной сфере, борьба с международными преступлениями и переговоры по климату. Китайские власти также ввели санкции против Тайваня, запретив импорт некоторых продуктов с острова.

[житель Тайбэя]:

«В визите Пелоси есть плюсы и минусы. Отрицательное в том, что экспортировать товары в Китай стало сложнее, а положительная сторона – это то, что мы получаем больше признания со стороны других стран».

Продолжительность и точное место новых военных манёвров Китая пока неизвестны. Однако китайское командование заявило, что учения будут сосредоточены на противолодочных и морских десантных операциях.

[житель Тайбэя]:

«Я не беспокоюсь о нашей национальной обороне, поскольку мы создали довольно много оборонных средств, включая электронные устройства, беспилотные летательные аппараты, а также ракеты».

Тайвань официально называется Китайской Республикой. Сейчас это частично признанное государство. Раньше оно пользовалось широким дипломатическим признанием и было постоянным членом Совета Безопасности ООН. В 71-м году его место передали КНР.

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