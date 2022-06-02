На Мексику обрушилась «Агата», есть жертвы

Таковы последствия нашествия урагана «Агата» на юге Мексики. Число погибших возросло до девяти. И оно может..

Таковы последствия нашествия урагана «Агата» на юге Мексики.

Число погибших возросло до девяти. И оно может стать ещё больше: четыре человека числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают власти штата Оахака.

«Агата» обрушилась на побережье в районе города Пуэрто-Анхель в качестве урагана второй категории в понедельник. Скорость ветра достигала 170 километров в час.

Пострадало много жилых домов, магазинов и ресторанов.

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[владелица ресторана]:

«Все наши инвестиции смыло в море, включая два холодильника. Всё пропало».

Жителям пострадавших районов не хватает еды и питьевой воды.

Также наблюдаются перебои с электричеством, связью и поставками топлива.

В регионе застряли туристы.

[Грейс, туристка из Великобритании]:

«Не могу связаться с семьёй, потому что нет сигнала, нет Интернета – ничего нет. В последний раз выходила на связь в субботу – сказала, что идёт ураган. Но сейчас они до сих пор не знают, что со мной».

Национальный центр США по слежению за ураганами предупредил, что в Атлантике из остатков «Агаты» в ближайшие двое суток может сформироваться циклон.

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