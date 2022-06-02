Как специальные костюмы помогли в спасении жеребёнка зебры

Маму жеребёнка зебры загрызли львы. Малыш спасся бегством. Его нашли пастухи и оставили в стаде коз. Детёныша кормили молоком, а затем перевезли в приют организации по спасению животных Sheldrick Wildlife Trust в Кении.



Хотя о малыше хорошо заботились, чтобы выжить, ему нужна была мама. Работникам приюта пришла идея использовать костюм с рисунком полосок зебры. Одна сотрудница пояснила: «Мама-зебра обычно отходит с детёнышем от стада, чтобы он запомнил её индивидуальную полосатую окраску и запах. Когда малыш научится узнавать маму, они возвращаются в стадо».

Полосатые костюмы дали возможность не одному, а нескольким работникам приюта ухаживать за маленькой зеброй. Жеребёнок быстро подружился со своими воспитателями. Он очень ласковый и спокойный. Сотрудники приюта окружили его любовью и кормят досыта.

