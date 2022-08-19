Число жертв лесных пожаров в Алжире возросло до 26

До 26 возросло число жертв лесных пожаров в Алжире. Ранее сообщалось, что погибших восемь. Такие данные..
Дата загрузки: 2022-08-19
Больше всего людей погибло в провинции Эль-Тарф, которая граничит с Тунисом. В том числе восемь человек сгорели в рейсовом автобусе. Пламя накрыло его неожиданно, когда он ехал по маршруту в гористой местности.
Два человека также погибли в провинции Сетиф.
Несколько пожаров продолжают угрожать людям. Пламя пытаются сдержать с земли и с воздуха.
Сильно пострадали фермеры. У многих погиб скот.
[Грисси Али, фермер]:
«Я не понял, как это произошло. Это был будто смерч, я помог детям убежать от него. Больше я ничего не мог сделать из-за происходящего на улице. Как видите, дом, гараж – разрушены, я ничего не смог спасти. На то божья воля, слава Богу, дети в безопасности».
В прошлом году сильный пожар несколько дней полыхал в алжирском регионе Кабилия. Тогда погибло не менее 65 человек.
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