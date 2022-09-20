На Японию обрушился тайфун «Нанмадол», есть жертвы

На Японию обрушился тайфун «Нанмадол» – 14-й в этом сезоне и один из самых сильных в..
Дата загрузки: 2022-09-21
На Японию обрушился тайфун «Нанмадол» – 14-й в этом сезоне и один из самых сильных в этом году. Непогода принесла на запад страны свирепый ветер и рекордные ливни.
Тайфун сначала ударил по побережью недалеко от города Кагосима на западном острове Кюсу и потом с рёвом обрушился на основной японский остров Хонсю.
Сообщается о двоих погибших. По данным японских СМИ, одного мужчину обнаружили мёртвым в его автомобиле, который затопило по крышу посреди поля. Другого мужчину завалило оползнем. Ещё один человек числится пропавшим без вести. Не менее 87 человек пострадали.
Примерно 340 тысяч семей – в основном, на Кюсю – остались без электричества. На острове также встали поезда, а авиакомпании отменили около 800 рейсов.
На Хонсю «Нанмадол» обрушился в районе префектуры Симане. Он движется со скоростью 35 километров в час. В регионе Токай – промышленном центре Японии – ожидается до 400 миллиметров осадков.
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