В столице Иордании рухнул жилой дом, есть жертвы

В столице Иордании Аммане продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего жилого дома. Погибших уже пять, и..

В столице Иордании Аммане продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего жилого дома. Погибших уже пять, и их число может возрасти – в доме находилось 25 человек.

Спасти пока удалось около десяти. Пострадавших доставляют в местную больницу. У некоторых – серьёзные телесные повреждения.

[Нисрин Баракат аль-Хмуд, жительница рухнувшего дома]:

«Я вдруг почувствовала, как пол треснул, в трещину упали стол и стулья. Мои дети упали прямо передо мной, рухнула стена справа, потом – слева, и мы оказались под завалами на первом этаже». [Ахмад Рамадан, житель рухнувшего дома]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я вышел помыть машину и попросил сына принести воды. Я ждал снаружи, когда он выйдет. Вдруг здание рухнуло на моих глазах, Я бросил всё и побежал к ним, жена смогла откопать и высвободить нашего младшего сына, и он показал, где они были, а потом приехали спасатели и сделали всё необходимое». [Омар Фаури, лидер общины]:

«Многие, кто там был – наши знакомые и друзья, и это катастрофа. Одна женщина пошла на рынок, оставив детей дома, а, вернувшись, обнаружила, что здание рухнуло. Некоторые дети погибли».

Премьер-министр Иордании распорядился провести расследование. Чиновники говорят, что здание находилось в аварийном состоянии.

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