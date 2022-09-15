В столице Иордании рухнул жилой дом, есть жертвы

В столице Иордании Аммане продолжают разбирать завалы на месте рухнувшего жилого дома. Погибших уже пять, и..
Дата загрузки: 2022-09-15
Спасти пока удалось около десяти. Пострадавших доставляют в местную больницу. У некоторых – серьёзные телесные повреждения.
[Нисрин Баракат аль-Хмуд, жительница рухнувшего дома]:
«Я вдруг почувствовала, как пол треснул, в трещину упали стол и стулья. Мои дети упали прямо передо мной, рухнула стена справа, потом – слева, и мы оказались под завалами на первом этаже».
[Ахмад Рамадан, житель рухнувшего дома]:
«Я вышел помыть машину и попросил сына принести воды. Я ждал снаружи, когда он выйдет. Вдруг здание рухнуло на моих глазах, Я бросил всё и побежал к ним, жена смогла откопать и высвободить нашего младшего сына, и он показал, где они были, а потом приехали спасатели и сделали всё необходимое».
[Омар Фаури, лидер общины]:
«Многие, кто там был – наши знакомые и друзья, и это катастрофа. Одна женщина пошла на рынок, оставив детей дома, а, вернувшись, обнаружила, что здание рухнуло. Некоторые дети погибли».
Премьер-министр Иордании распорядился провести расследование. Чиновники говорят, что здание находилось в аварийном состоянии.
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