Европарламент утвердил единую зарядку в ЕС

Подзарядка мобильных устройств в Европе вскоре станет намного проще. Так, депутаты Европарламента утвердили единое зарядное устройство для всей территории ЕС. Его смогут использовать для телефонов, планшетов и камер. [Алекс Агиус Салиба, член Европарламента]:«Сегодня мы сделали общее зарядное устройство реальностью в Европе. Европейские потребители были разочарованы тем, что в их домах накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей портативной электроники».

Единая зарядка будет с разъёмом USB-C. Это решение ощутимо скажетсчя на Apple: к 2024 году компания должна будет изменить разъем в айфонах, продаваемых в Европе.

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Депутаты Европарламента говорят, что общее зарядное устройство – это шаг в сторону удобства для потребителей, а также сокращения отходов.

[Тьери Бретон, еврокомиссар по внутреннему рынку]:«Новые правила сократят объём электронных отходов на 1000 тонн в год. Только представьте. Только одно это решение».

Брюссель уже более десяти лет настаивает на создании единого устройства для зарядки мобильных устройств. В основном причина была в том, что пользователи айфонов и смартфонов жаловались на необходимость покупать разные зарядки для своих устройств.

Айфон заряжается от кабеля Lightning, а устройства на базе Android используют разъемы USB-C.

Согласно исследованию 2019 года, половина зарядных устройств, проданных с мобильными телефонами в ЕС в 2018 году, имела разъем USB micro-B, 29% – разъём USB-C и 21% – разъем Lightning.

На модификацию ноутбуков выделили более трёх лет. В будущем ЕС будет согласовывать системы беспроводной зарядки.

Между тем, компания Apple предупредила, что это нововведение повредит инновациям и создаст горы электронных отходов.

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