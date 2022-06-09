Растущая инфляция делает бедных пакистанцев ещё беднее

Жительница Пакистана Ансер считает каждую копейку. Ей нужно одной кормить троих детей, а из-за инфляции в..
Дата загрузки: 2022-06-09
Она зарабатывает около 134 долларов в месяц, работая уборщицей на дому.
При этом дети со свекровью остались в родной провинции Пенджаб, а Ансер приехала на заработки в Карачи.
Перемещение по городу тоже стало дороже. Раньше поездка на рикше обходилась ей в 400 рупий. Теперь 500-600.
[Ансер Май, уборщица]:
«Раньше мы могли позволить себе есть качественный рис, но сейчас даже колотый рис низкого качества подорожал почти вдвое и стоит 150 рупий за килограмм».
Из-за растущих цен семье приходится отказываться от белков и молочных продуктов.
[Ансер Май, уборщица]:
«Иногда мои дети едят только лепёшки с солью и перцем или с рассолом. Они хотят хорошей еды».
Индекс потребительских цен в мае вырос в Пакистане до 13,8% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель за два с половиной года. Ранее Центробанк страны объявил, что высокая инфляция сохранится.
[Ансер Май, уборщица]:
«Неделю назад я могла купить пол-литра масла за 150 рупий. Теперь оно стоит 250. Что делать бедным людям? Месяц назад килограмм сахара стоил 80 рупий, теперь больше 120».
Власти страны недавно отменили субсидии на топливо и электроэнергию. Это было условием, чтобы получить финансовую помощь от Международного валютного фонда.
Эксперты опасаются, что ещё больше жителей страны из-за этого окажутся за чертой бедности.
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