Растущая инфляция делает бедных пакистанцев ещё беднее

Жительница Пакистана Ансер считает каждую копейку. Ей нужно одной кормить троих детей, а из-за инфляции в..

Жительница Пакистана Ансер считает каждую копейку. Ей нужно одной кормить троих детей, а из-за инфляции в стране цены постоянно растут.

Она зарабатывает около 134 долларов в месяц, работая уборщицей на дому.

При этом дети со свекровью остались в родной провинции Пенджаб, а Ансер приехала на заработки в Карачи.

Перемещение по городу тоже стало дороже. Раньше поездка на рикше обходилась ей в 400 рупий. Теперь 500-600.

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[Ансер Май, уборщица]:

«Раньше мы могли позволить себе есть качественный рис, но сейчас даже колотый рис низкого качества подорожал почти вдвое и стоит 150 рупий за килограмм».

Из-за растущих цен семье приходится отказываться от белков и молочных продуктов.

[Ансер Май, уборщица]:

«Иногда мои дети едят только лепёшки с солью и перцем или с рассолом. Они хотят хорошей еды».

Индекс потребительских цен в мае вырос в Пакистане до 13,8% в годовом исчислении. Это самый высокий показатель за два с половиной года. Ранее Центробанк страны объявил, что высокая инфляция сохранится.

[Ансер Май, уборщица]:

«Неделю назад я могла купить пол-литра масла за 150 рупий. Теперь оно стоит 250. Что делать бедным людям? Месяц назад килограмм сахара стоил 80 рупий, теперь больше 120».

Власти страны недавно отменили субсидии на топливо и электроэнергию. Это было условием, чтобы получить финансовую помощь от Международного валютного фонда.

Эксперты опасаются, что ещё больше жителей страны из-за этого окажутся за чертой бедности.

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