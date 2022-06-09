Автомобиль въехал в группу пешеходов в Берлине

Автомобиль наехал на пешеходов на оживлённой улице в западной части Берлина. Погибла учительница, 14 школьников пострадали...
Дата загрузки: 2022-06-09
По словам очевидцев, автомобиль выехал на тротуар и сбил людей. Потом вернулся на дорогу, проехал ещё метров 200 и врезался в витрину магазина. После этого водитель попытался бежать. Прохожие его задержали и передали в руки полиции.
Водителем оказался 29-летний мужчина с двойным гражданством – немецким и армянским. Он проживал в Берлине. В его автомобиле нашли плакаты с информацией о Турции, с которой у Армении непростые отношения.
Сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер заявила, что подозреваемый похож на психически больного человека. Полиция ведёт следствие.
[Тило Каблиц, сотрудник полиции Берлина]:
«Мы выясняем, было ли это преднамеренным действием или дорожно-транспортным происшествием, которое могло произойти из-за проблем со здоровьем».
На место происшествия прибыли более 130 спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу. Погибшая учительница и школьники приехали на экскурсию в Берлин из земли Гессен.
Инцидент произошёл недалеко от места теракта 2016 года. Тогда фура с полуприцепом въехала в толпу людей на территории рождественского базара. Погибли одиннадцать человек, более 50 получили травмы разной степени тяжести.
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