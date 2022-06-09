Автомобиль въехал в группу пешеходов в Берлине

Автомобиль наехал на пешеходов на оживлённой улице в западной части Берлина. Погибла учительница, 14 школьников пострадали...

Автомобиль наехал на пешеходов на оживлённой улице в западной части Берлина. Погибла учительница, 14 школьников пострадали. Некоторые находятся в тяжёлом состоянии.

По словам очевидцев, автомобиль выехал на тротуар и сбил людей. Потом вернулся на дорогу, проехал ещё метров 200 и врезался в витрину магазина. После этого водитель попытался бежать. Прохожие его задержали и передали в руки полиции.

Водителем оказался 29-летний мужчина с двойным гражданством – немецким и армянским. Он проживал в Берлине. В его автомобиле нашли плакаты с информацией о Турции, с которой у Армении непростые отношения.

Сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер заявила, что подозреваемый похож на психически больного человека. Полиция ведёт следствие.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Тило Каблиц, сотрудник полиции Берлина]:

«Мы выясняем, было ли это преднамеренным действием или дорожно-транспортным происшествием, которое могло произойти из-за проблем со здоровьем».

На место происшествия прибыли более 130 спасателей. Всех пострадавших доставили в больницу. Погибшая учительница и школьники приехали на экскурсию в Берлин из земли Гессен.

Инцидент произошёл недалеко от места теракта 2016 года. Тогда фура с полуприцепом въехала в толпу людей на территории рождественского базара. Погибли одиннадцать человек, более 50 получили травмы разной степени тяжести.

Короткая ссылка на эту страницу: