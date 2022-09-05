За парковку мотоциклов в Париже теперь нужно платить

Парковка мотоциклов в Париже стала платной. Речь о бензиновых байках. Правило вступило в силу 1 сентября...
Дата загрузки: 2022-09-05
[Эрве Жеанин, житель Парижа]:
«Я купил скутер, чтобы быстро передвигаться по Парижу, но теперь, когда нужно платить за парковку, я уже подумаю. Может быть, приеду на машине, кто знает? Это может создать ещё больше пробок. Мера неуместна, и я категорически против».
Мэр-социалист Анн Идальго планировала ввести эту меру ещё в январе. Но решила отложить, поскольку весной баллотировалась в президенты.
Теперь же план внедрили. Его цель – сократить уровень шума. Для электрических мотоциклов парковка по-прежнему останется бесплатной.
[Сильвиан Житте, житель Парижа]:
«Я только что скачал приложение для оплаты парковки. Это финансовая мера. Цель в том, чтобы избавиться от всех транспортных средств в Париже. Это грустно, но так оно и есть, у нас нет выбора».
В последние годы мэрия построила сеть новых велосипедных дорожек и повысила плату за парковку для автомобилей. Так парижан хотят стимулировать пересаживаться на более экологичные виды транспорта. Но многие по-прежнему считают, что это невозможно.
[Антуан Кюли, житель Парижа]:
«Я не смогу платить эту сумму, поскольку это просто невозможно. Единственным решением будет найти что-то другое и избавиться от мотоцикла, потому что в Париже трудно использовать для передвижения велосипеды».
Консервативная оппозиция Парижа назвала меру просто новым налогом, который не уменьшит заторов. Зато велосипедисты и пешеходы, наоборот, платную парковку поддержали.
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