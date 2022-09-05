Парковка мотоциклов в Париже стала платной. Речь о бензиновых байках. Правило вступило в силу 1 сентября...

За парковку мотоциклов в Париже теперь нужно платить

[Эрве Жеанин, житель Парижа]:

«Я купил скутер, чтобы быстро передвигаться по Парижу, но теперь, когда нужно платить за парковку, я уже подумаю. Может быть, приеду на машине, кто знает? Это может создать ещё больше пробок. Мера неуместна, и я категорически против».

Парковка мотоциклов в Париже стала платной. Речь о бензиновых байках. Правило вступило в силу 1 сентября. Реакция водителей негативная. Кто-то говорит, что это сильно ударит по бюджету, а кто-то вовсе собирается пересесть на автомобиль.

Мэр-социалист Анн Идальго планировала ввести эту меру ещё в январе. Но решила отложить, поскольку весной баллотировалась в президенты.

Теперь же план внедрили. Его цель – сократить уровень шума. Для электрических мотоциклов парковка по-прежнему останется бесплатной.

[Сильвиан Житте, житель Парижа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я только что скачал приложение для оплаты парковки. Это финансовая мера. Цель в том, чтобы избавиться от всех транспортных средств в Париже. Это грустно, но так оно и есть, у нас нет выбора».

В последние годы мэрия построила сеть новых велосипедных дорожек и повысила плату за парковку для автомобилей. Так парижан хотят стимулировать пересаживаться на более экологичные виды транспорта. Но многие по-прежнему считают, что это невозможно.

[Антуан Кюли, житель Парижа]:

«Я не смогу платить эту сумму, поскольку это просто невозможно. Единственным решением будет найти что-то другое и избавиться от мотоцикла, потому что в Париже трудно использовать для передвижения велосипеды».

Консервативная оппозиция Парижа назвала меру просто новым налогом, который не уменьшит заторов. Зато велосипедисты и пешеходы, наоборот, платную парковку поддержали.

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