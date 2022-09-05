Боливийские города на день отдали во власть пешеходов

Чистый воздух и свободные дороги. В боливийском Ла-Пасе празднуют День пешехода и велосипедиста. Весь автотранспорт временно..
Дата загрузки: 2022-09-05
Чистый воздух и свободные дороги. В боливийском Ла-Пасе празднуют День пешехода и велосипедиста. Весь автотранспорт временно встал.
Обычно в городе повсюду пробки. А сейчас улицы превратились в игровые и спортивные площадки и места для отдыха.
[жительница Ла-Паса]:
«Сегодня на рассвете город был очень спокойным. Он выглядит иначе. Совсем другое дело».
[жительница Ла-Паса]:
«Такой праздник надо проводить чаще, минимум два раза в год, потому что каждый день на дорогах полно машин».
Национальный день пешехода отмечают в Боливии уже одиннадцать лет. Цель праздника – повысить осведомлённость людей о том, как важен чистый воздух. Также мероприятие посвящено боливийским охраняемым национальным паркам и заповедникам, которые занимают 17 тысяч гектаров территории страны.
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