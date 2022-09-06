На французских заправках выросли очереди из бельгийских водителей

Скидки на бензин во Франции привели к длинным очередям из бельгийских авто. На заправках выстроились очереди..

[Кристоф Буржуа, водитель из Бельгии]:

«Специально приехал сегодня, поскольку увидел, что цены на бензин на 30 центов ниже, чем в Бельгии. У нас он по 1,86, а тут по 1,56. Получается выгоднее. На полном баке можно почувствовать разницу».

Скидки на бензин во Франции привели к длинным очередям из бельгийских авто. На заправках выстроились очереди водителей из соседней страны, желающих купить топливо дешевле.

Очереди начали расти с 1 сентября, когда французская нефтяная компания TotalEnergies ввела дополнительную скидку в размере 20 евроцентов за литр. Она действует на 3,5 тысячах заправок. Её дополняет финансируемая государством скидка в размере 30 центов на всех французских заправочных станциях, которая действует уже несколько месяцев.

[Марк Браем, владелец заправки]:

«За день клиентов стало в два раза больше, а бензина стали продавать в три раза больше. Всё благодаря скидкам со стороны правительства и Total. Самая большая проблема, что бензин не доставляют вовремя, поскольку из-за потока покупателей объёма хранилища уже недостаточно».

К заправкам даже отправили дополнительные отряды ДПС, чтобы регулировать движение и не допускать заторов.

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[Люк Кокелаер, водитель из Бельгии]:

«Я живу примерно в семи километрах от границы. Почему бы не приехать за бензином сюда? Всё просто: с помощью небольшого круга можно сэкономить 10 евро на бензине». [Клод Клоэ, водитель из Бельгии]:

«Они снизили налоги, поэтому бензин во Франции намного дешевле. В Бельгии он уже почти по два евро. А здесь 1,60». [Седрик Брувос, водитель из Франции]:

«На мне это особо не сказалось. Раньше мы ездили в Бельгию за более дешёвым бензином. Но сейчас всё наоборот, мы поменялись местами».

Скидку ввели не навсегда. В TotalEnergies говорят, что она будет действовать до 31 октября. Затем с 1 ноября по 31 декабря она сократится до 10 евроцентов.

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