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Школьный автобус попал в ДТП в Индии, есть жертвы

Школьный автобус попал в ДТП в Индии, есть жертвы

Трагедия на севере Индии. В регионе Куллу в ущелье упал школьный автобус. Сообщается о 16 погибших...

Дата загрузки: 2022-07-05

Школьный автобус попал в ДТП в Индии, есть жертвы

Трагедия на севере Индии. В регионе Куллу в ущелье упал школьный автобус. Сообщается о 16 погибших. Среди них – дети.

На место происшествия прибыли спасатели. В целом в автобусе было около 20 детей. Чтобы достать людей из искорёженного кузова, задействовали тяжёлую технику. Пострадавших отправляют в больницы.

[Суреш Бхарадвай, министр городского развития Химачал-Прадеш]:
«Частный автобус, который попал в аварию и упал в канаву, принадлежал автобусной компании Anjali в Куллу».

Причина аварии пока неизвестна. Власти обещают расследовать инцидент.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования. Он также пообещал, что семьям погибших выплатят по 2,5 тысячи долларов, а пострадавшим – около 600 долларов.

По данным индийской полиции, ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях в стране гибнет более 110 тысяч человек. Основные причины ДТП – неаккуратное вождение, плохое состояние дорог и стареющий автотранспорт.
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