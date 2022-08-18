Пассажиры пострадали в Валенсии, когда поезд пытался проехать сквозь огонь

В Испании четыре пассажира поезда получили серьёзные телесные повреждения, когда пытались спастись от пожара. Состав следовал..

В Испании четыре пассажира поезда получили серьёзные телесные повреждения, когда пытались спастись от пожара.

Состав следовал из Валенсии в Сарагосу. Остановился в Бехисе, где всего в нескольких метрах от путей полыхал лесной пожар, охвативший более 4000 гектаров. По словам властей, пассажиры запаниковали и бросились выбираться из вагонов. В целом пострадало 11 человек, четверо из них получили серьёзные ожоги.

Не имея возможности проехать дальше, поезд двинулся задним ходом и вернулся на станцию Каудьель. Там оставшимся шокированным пассажирам оказали срочную помощь.

Испанский государственный оператор железных дорог Renfe начал расследование. Нужно выяснить, было ли движение уже ограничено в тот момент, когда произошёл инцидент.

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Под Бехисом из-за пожара эвакуировали жителей двух деревень. Его пытаются потушить, но это непросто. Уже пострадало двое пожарных.

А примерно в 200 километрах от Бехиса из-за лесного пожара эвакуировали жителей 11 посёлков. Он начался в результате удара молнии и выжег более 11 тысяч гектаров территории. Тот пожар считается сильнейшим для Валенсии в этом году.

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