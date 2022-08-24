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Телеканал NTD

Пожарным пришлось доставать угнанную Mazda из здания в Мадриде

Пожарным пришлось доставать угнанную Mazda из здания в Мадриде

Горе-угонщик устроил весёлую ночь испанским полицейским, пожарным и медикам. Спасателям пришлось с помощью лебёдки извлекать автомобиль,..

Дата загрузки: 2022-08-24

Пожарным пришлось доставать угнанную Mazda из здания в Мадриде
Горе-угонщик устроил весёлую ночь испанским полицейским, пожарным и медикам. Спасателям пришлось с помощью лебёдки извлекать автомобиль, застрявший внутри здания автовокзала в Мадриде.

36-летний мужчина угнал старенькую Mazda 6 поздно вечером. Он выехал на полосу, предназначенную для автобусов, и по ней доехал до автовокзала. Там проломил двери и вылетел на лестницу, ведущую вниз. Машина застряла между поручней, а водитель сбежал через окно.

Ни один человек не пострадал, поскольку была почти полночь, и вокзал уже закрылся. Угонщика вскоре поймали и доставили в больницу, где его осмотрели медики. Травм у мужчины не обнаружили.

Ну а пожарным пришлось изрядно потрудиться, чтобы вытащить автомобиль наружу. В связи с инцидентом полиция начала расследование.
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