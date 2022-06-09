5000 бразильцев взялись за руки во Всемирный день океанов

Вот так в Бразили решили обнять океан. 5000 бразильцев сформировали живые цепи на пляже Копакабана в..
Дата загрузки: 2022-06-09
Организаторы говорят, что хотят поблагодарить водную стихию. Ещё одна цель – привлечь внимание людей к проблеме загрязнения природы.
[участник мероприятия]:
«Мы сотрудничаем со многими школами. Учёба очень важна для образования детей. Так почему бы не рассказать им также о мусоре: куда его вывозить и как важно не допустить, чтобы он попал в океан».
Участники мероприятия также очистили пляж от мусора.
Традиция формирования живой цепи зародилась три года назад. Тогда на пляже собралось более 15 тысяч человек.
Всемирный день океанов отмечают с 2009 года. Он учреждён Генеральной Ассамблеей ООН.
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