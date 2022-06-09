Вот так в Бразили решили обнять океан. 5000 бразильцев сформировали живые цепи на пляже Копакабана в..

5000 бразильцев взялись за руки во Всемирный день океанов

Вот так в Бразили решили обнять океан. 5000 бразильцев сформировали живые цепи на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро. Они разделились на 25 групп, чтобы их увидели в разных местах побережья. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню океанов.

Организаторы говорят, что хотят поблагодарить водную стихию. Ещё одна цель – привлечь внимание людей к проблеме загрязнения природы.

[участник мероприятия]:

«Мы сотрудничаем со многими школами. Учёба очень важна для образования детей. Так почему бы не рассказать им также о мусоре: куда его вывозить и как важно не допустить, чтобы он попал в океан».

Участники мероприятия также очистили пляж от мусора.

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Традиция формирования живой цепи зародилась три года назад. Тогда на пляже собралось более 15 тысяч человек.

Всемирный день океанов отмечают с 2009 года. Он учреждён Генеральной Ассамблеей ООН.

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