Земляне полюбовались «Оленьей Луной»

Второй раз за это лето земляне наблюдали суперлуние. Огромный малиновый диск осветил побережье Эгейского моря недалеко..

Второй раз за это лето земляне наблюдали суперлуние. Огромный малиновый диск осветил побережье Эгейского моря недалеко от Афин. Суперлуна была хорошо видна в Милане, Багдаде, Ларнаке на Кипре, в Мерсине в Турции и в России.

Июльское суперлуние называется «Оленьей Луной». В середине лета у этих грациозных животных как раз начинается активный рост рогов. Это явление также носит название «Грозовая луна», что связано с особенностями погоды.

Луна кажется огромной, потому что, проходя по эллиптической орбите, в какой-то момент достигает наибольшего сближения с нашей планетой. Это явление и назвали суперлунием. Но оно не относится к астрономическим событиям. Термин обязан своим появлением астрологии.

Предыдущее суперлуние было в июне. Оно называлось «Клубничной Луной». В следующий раз такое явление будет в августе.

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Различные названия суперлун пришли из индейской культуры. Имена спутнику Земли в древности давали и другие народы по всему миру.

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