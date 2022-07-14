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Земляне полюбовались «Оленьей Луной»

Земляне полюбовались «Оленьей Луной»

Второй раз за это лето земляне наблюдали суперлуние. Огромный малиновый диск осветил побережье Эгейского моря недалеко..

Дата загрузки: 2022-07-14

Земляне полюбовались «Оленьей Луной»
Второй раз за это лето земляне наблюдали суперлуние. Огромный малиновый диск осветил побережье Эгейского моря недалеко от Афин. Суперлуна была хорошо видна в Милане, Багдаде, Ларнаке на Кипре, в Мерсине в Турции и в России.

Июльское суперлуние называется «Оленьей Луной». В середине лета у этих грациозных животных как раз начинается активный рост рогов. Это явление также носит название «Грозовая луна», что связано с особенностями погоды.

Луна кажется огромной, потому что, проходя по эллиптической орбите, в какой-то момент достигает наибольшего сближения с нашей планетой. Это явление и назвали суперлунием. Но оно не относится к астрономическим событиям. Термин обязан своим появлением астрологии.

Предыдущее суперлуние было в июне. Оно называлось «Клубничной Луной». В следующий раз такое явление будет в августе.

Различные названия суперлун пришли из индейской культуры. Имена спутнику Земли в древности давали и другие народы по всему миру.
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