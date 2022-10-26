Пикники и закрытые храмы: как в мире наблюдали за солнечным затмением

Жители многих регионов нашей планеты 25 октября могли наблюдать частичное солнечное затмение. Его было видно на..
Дата загрузки: 2022-10-27
Его было видно на территориях от Западной Европы до Индии. Затмение началось в 9 утра в Исландии, а закончилось в час дня у индийского побережья, пройдя через Европу, Северную Африку и Ближний Восток.
Это астрономическое явление возникает, когда Луна проходит между Землёй и Солнцем.
Невооружённым глазом смотреть на затмение опасно, поскольку можно повредить глаза. Для этого используют специальные очки или телескопы.
Это Анкара. Понаблюдать за явлением вышли школьники, студенты и вообще все желающие.
[студентка]:
«Я никогда раньше не видела солнечного затмения. Я переживала, потому что раньше они вызывали стихийные бедствия, такие как землетрясения. Но я очень рада стать свидетелем этого природного явления».
[студентка]:
«Это такое завораживающее чувство. Хочу увидеть подобное ещё раз. В частности, очень хотелось бы понаблюдать за полным затмением».
В целом на Ближнем Востоке за затмением наблюдали в Ираке, Сирии, ОАЭ и Египте.
[Шираз Назир Ахмед, астроном]:
«Луной закрылась лишь часть Солнца. Всё зависит от того, как три небесных тела – Солнце, Луна и Земля – выстраиваются в линию. Это интересный опыт. Используя очки, можно безопасно наблюдать за Солнцем».
А в Индии по случаю затмения закрыли все индуистские храмы. Кроме того, верующие вышли на берега священных рек для омовения. Считается, что это астрономическое явление имеет негативные последствия, поэтому купание в реке должно очистить от всего плохого.
[Гопал, жрец]:
«Храмы будут очищать. Говорят, что нужно читать как можно больше сутр. Это делает и верующих, и божества одинаково счастливыми».
В предыдущий раз частичное солнечное затмение в Центральной Европе наблюдали в июне прошлого года. А в следующий раз это удастся сделать только в 2025 году.
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