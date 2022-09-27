Космический зонд DART успешно врезался в околоземный астероид

Космический аппарат DART успешно врезался в астероид с гиперзвуковой скоростью. Этот эксперимент войдёт в историю как..

Космический аппарат DART успешно врезался в астероид с гиперзвуковой скоростью. Этот эксперимент войдёт в историю как первая попытка людей защитить Землю от планетарного удара.

Проект разработали американские учёные из НАСА, а также Лаборатории прикладной физики. Цель миссии – выяснить, способен ли космический аппарат изменить траекторию полёта астероида настолько, чтобы уберечь нашу планету от опасности.

DART – небольшой аппарат с бортовой видеокамерой. Его запустили в ноябре прошлого года. В сентябре зонд приблизился к двойному околоземному астероиду Дидим. После этого он врезался в его спутник Диморф диаметром около 170 метров.

[Нэнси Шабо, участница проекта DART]:

«Люди работали над этим годами, симулировали множество ситуаций. Команда сделала уже более 200 тысяч снимков. За прошедшие десять месяцев проверили каждую мелочь».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Удар и последующий взрыв зонда снял итальянский кубсат – сверхмалый спутник. Его запустили в космос специально для наблюдения за этим процессом. В ближайшие дни учёные получат изображения.

Оказался ли эксперимент успешным, станет известно в октябре. С помощью наземного телескопа учёные проверят, изменилась ли траектория Диморфа.

Удар по спутнику также станет причиной первого в мире искусственного метеоритного дождя на Земле. Исследователи обещают, что он будет очень слабым. Они также говорят, что эксперимент не создаст новой угрозы для нашей планеты.

В ближайшем будущем небольшие астероиды могут стать проблемой. Они не могут уничтожить всю планету, но способны разрушить целый город.

Короткая ссылка на эту страницу: