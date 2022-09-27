Космический зонд DART успешно врезался в околоземный астероид

Космический аппарат DART успешно врезался в астероид с гиперзвуковой скоростью. Этот эксперимент войдёт в историю как..
Дата загрузки: 2022-09-27
Проект разработали американские учёные из НАСА, а также Лаборатории прикладной физики. Цель миссии – выяснить, способен ли космический аппарат изменить траекторию полёта астероида настолько, чтобы уберечь нашу планету от опасности.
DART – небольшой аппарат с бортовой видеокамерой. Его запустили в ноябре прошлого года. В сентябре зонд приблизился к двойному околоземному астероиду Дидим. После этого он врезался в его спутник Диморф диаметром около 170 метров.
[Нэнси Шабо, участница проекта DART]:
«Люди работали над этим годами, симулировали множество ситуаций. Команда сделала уже более 200 тысяч снимков. За прошедшие десять месяцев проверили каждую мелочь».
Удар и последующий взрыв зонда снял итальянский кубсат – сверхмалый спутник. Его запустили в космос специально для наблюдения за этим процессом. В ближайшие дни учёные получат изображения.
Оказался ли эксперимент успешным, станет известно в октябре. С помощью наземного телескопа учёные проверят, изменилась ли траектория Диморфа.
Удар по спутнику также станет причиной первого в мире искусственного метеоритного дождя на Земле. Исследователи обещают, что он будет очень слабым. Они также говорят, что эксперимент не создаст новой угрозы для нашей планеты.
В ближайшем будущем небольшие астероиды могут стать проблемой. Они не могут уничтожить всю планету, но способны разрушить целый город.
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