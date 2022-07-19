Гана подтвердила первые случаи смертоносной лихорадки Марбург

Смертельная лихорадка Марбург впервые пришла в Гану. Страна подтвердила первые случаи этого геморрагического заболевания, которое вызывает крайне заразный вирус.

Как сообщило Министерство здравоохранения, лихорадку выявили у двух человек. Оба уже скончались в больнице. Перед смертью у них были диарея, высокая температура, тошнота и рвота.

Смертность при этой лихорадке по статистике предыдущих вспышек колеблется в пределах от 25 до 88%. Зависит от штамма вируса и оказанного лечения.

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Теперь власти пытаются сократить риск распространения. Всех, кто контактировал с заболевшими – а это 98 человек – отправили на строгий карантин. Симптомы у них пока не проявились.

Вирус Марбург относится к тому же семейству, что и не менее смертоносная Эбола. Он передаётся через жидкости организма: пот, кровь, экскременты и слюну. В тяжёлых случаях у пациентов проявляются желтуха, потеря веса и кровотечения изо рта и носа.

Обычно болезнь длится около трёх недель. Лекарств от лихорадки нет. Но пациенты часто нуждаются в поддержке работы печени. Также им нужно сбивать температуру.

В прошлом крупные эпидемии лихорадки происходили только в южной и восточной Африке. Для запада континента это вторая зафиксированная вспышка в истории. Первая была в прошлом году. Тогда одного заболевшего выявили в Гвинее.

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