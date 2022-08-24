В ДР Конго подтвердили новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Новый подтверждённый случай заражения вирусом Эбола зафиксировали на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил Национальный..

Новый подтверждённый случай заражения вирусом Эбола зафиксировали на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил Национальный институт биомедицинских исследований.

Анализы показали, что этот случай генетически связан с эпидемией лихорадки Эбола 2018-2020 годов в провинциях Итури и Северное Киву.

Также связанные с ней случаи заболевания зарегистрировали в прошлом году. Тогда умерло шесть человек. Ещё одна вспышка Эболы началась в апреле этого года. В июле после пяти смертей её объявили завершённой.

Новый случай зафиксировали 23 июля в Бени в провинции Северное Киву. Там заболела 46-летняя женщина. 15 августа она скончалась в больнице. Заражённая контактировала со 130 людьми. 60 из них – медики. Почти все они вакцинированы от Эболы. Власти начали расследование, чтобы точно выявить источник заражения.

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Лихорадка Эбола – опасное вирусное заболевание с высокой заразностью. Распространяется в Центральной и западной Африке. Летальность составляет от 25 до 90 процентов, в среднем – 50.

Вирус передаётся через биологические жидкости организма больного либо умершего человека или животного. Заразиться можно и через загрязнённые предметы. Вирус может длительное время сохраняться в органах выздоровевшего человека и выделяться с биологическими жидкостями.

С 1976 года в ДР Конго зарегистрировали 14 вспышек лихорадки Эбола. Эпидемия 2018-2020 годов стала второй крупнейшей вспышкой Эболы в мире за всю историю наблюдений. Тогда заразились 3500 человек, 2300 умерли.

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