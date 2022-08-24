В ДР Конго подтвердили новый случай заболевания лихорадкой Эбола

Новый подтверждённый случай заражения вирусом Эбола зафиксировали на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщил Национальный..
Дата загрузки: 2022-08-24
Анализы показали, что этот случай генетически связан с эпидемией лихорадки Эбола 2018-2020 годов в провинциях Итури и Северное Киву.
Также связанные с ней случаи заболевания зарегистрировали в прошлом году. Тогда умерло шесть человек. Ещё одна вспышка Эболы началась в апреле этого года. В июле после пяти смертей её объявили завершённой.
Новый случай зафиксировали 23 июля в Бени в провинции Северное Киву. Там заболела 46-летняя женщина. 15 августа она скончалась в больнице. Заражённая контактировала со 130 людьми. 60 из них – медики. Почти все они вакцинированы от Эболы. Власти начали расследование, чтобы точно выявить источник заражения.
Лихорадка Эбола – опасное вирусное заболевание с высокой заразностью. Распространяется в Центральной и западной Африке. Летальность составляет от 25 до 90 процентов, в среднем – 50.
Вирус передаётся через биологические жидкости организма больного либо умершего человека или животного. Заразиться можно и через загрязнённые предметы. Вирус может длительное время сохраняться в органах выздоровевшего человека и выделяться с биологическими жидкостями.
С 1976 года в ДР Конго зарегистрировали 14 вспышек лихорадки Эбола. Эпидемия 2018-2020 годов стала второй крупнейшей вспышкой Эболы в мире за всю историю наблюдений. Тогда заразились 3500 человек, 2300 умерли.
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