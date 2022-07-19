Трагедия на свадьбе в Пакистане. Затонула лодка, в которой было около сотни гостей предстоящей свадебной церемонии...

Трагедия на свадьбе в Пакистане: гости утонули по дороге

Трагедия на свадьбе в Пакистане. Затонула лодка, в которой было около сотни гостей предстоящей свадебной церемонии.

По меньшей мере, 20 человек погибли. Это женщины и дети. Ещё около 20 числятся пропавшими без вести. В спасательной операции задействовано 35 водолазов.

[Салим Асси, представитель властей]:

«Всего в лодке было от 90 до 100 человек. Мы сумели собрать такую информацию. 65 пассажиров спасли. Спасательная операция всё ещё продолжается».

Инцидент произошёл в восточной провинции Пенджаб на бурной реке Инд. Как сообщается, все люди, ехавшие на свадьбу, были из одного клана. Лодка была перегружена. На борту был и жених. Его удалось спасти.

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Подобные несчастные случаи в Пакистане – не редкость. Людей и товары по местным рекам и озёрам часто перевозят в ветхих деревянных лодках, без спасательных жилетов.

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