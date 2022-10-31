Смертоносная давка на Хэллоуин: более 150 человек погибли в Сеуле

В Южной Корее оплакивают погибших в смертоносной давке в день празднования Хэллоуина. Трагедия произошла в ночь..

В Южной Корее оплакивают погибших в смертоносной давке в день празднования Хэллоуина. Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 октября в районе Итхэвон в центре Сеула. Погибли 154 человека, 149 пострадали, из них 33 находятся в тяжёлом состоянии.

Две трети жертв – женщины. Большинство погибших – молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, также есть подростки. В числе жертв – не менее 20 иностранцев. Это граждане России, Китая, Ирана, Японии, Казахстана, Узбекистана, Норвегии, Вьетнама и Австралии.

Давка началась после десяти часов вечера в узком переулке возле выхода со станции метро «Итхэвон». По данным местных СМИ, кто-то пустил слух, что там находится какая-то знаменитость, и люди хлынули туда.

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Ширина переулка – всего четыре метра, он расположен под уклоном. Люди в переулке начали толкаться, Те, кто был наверху, стали падать на тех, кто ниже. Людей было так много, и они находились так близко друг к другу, что спасатели не могли всем помочь.

Рядом с местом трагедии власти создали временные мемориалы. К ним стекаются люди, чтобы почтить память погибших.

[жительница Сеула]:

«Я очень расстроена. Они хотели повидаться с друзьями и хорошо провести время, но вместо этого их горячие сердца остановились. Нет слов, чтобы выразить всю печаль. Мне просто очень грустно». [житель Сеула]:

«Это такая же трагедия, как война. Думаю, если бы чиновники уделяли больше внимания тому, как передвигаются люди (в Итхэвоне), таких несчастных случаев не происходило бы. Я очень возмущён случившимся».

Итхэвон – один из самых популярных районов Сеула, и в выходные здесь кипит ночная жизнь. В Хэллоуин в Итхэвоне обычно собирается много людей, но в этот раз их было очень много – около 100 тысяч. Это было первое масштабное празднование с начала пандемии.

Президент Южной Кореи обещал тщательно расследовать случившееся. Эта давка стала одной из самых смертоносных трагедий в стране наряду с обрушением торгового центра «Сампун» в 95-м году, когда погибло более 500 человек, и крушением парома «Севоль» в 2014-м, которое закончилось гибелью 300 пассажиров.

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