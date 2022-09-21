В Уганде объявили вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщили власти страны и Всемирная организация здравоохранения. По..

В Уганде объявили вспышку лихорадки Эбола. Об этом сообщили власти страны и Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, в Уганде подтвердили случай относительно редкого суданского штамма.

[Диана Атвине, сотрудница министерства здравоохранения Уганды]:

«Пациентом был 24-летний мужчина из деревни Нгабано округа Мубенде».

У пациента были высокая температура, диарея, боли в животе, и его рвало кровью.

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[Диана Атвине, сотрудница министерства здравоохранения Уганды]:

«Пациент, у которого была подтверждена лихорадка Эбола, скончался. Сейчас его тело изолировано в морге. Похоронами займётся медицинская бригада».

Ранее в сентябре также было зарегистрировано шесть случаев с подозрением на Эболу. Пациенты скончались. Власти ведут расследование.

Сейчас в больницах лежат ещё восемь пациентов с подозрением на Эболу. Африканское отделение ВОЗ направило на помощь медицинский персонал.

Последний раз вспышку суданского штамма Эболы в Уганде регистрировали десять лет назад. Тогда умерли не менее 17 человек.

Всего в стране было четыре вспышки этой лихорадки. Самая смертоносная произошла в 2000 году, когда умерло более 200 человек.

В настоящее время одобрена вакцина против заирского штамма Эбола. Против суданского штамма никаких препаратов пока не тестировали.

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