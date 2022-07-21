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Пожар в московской 9-этажке тушили с вертолёта

Пожар в московской 9-этажке тушили с вертолёта

Жители одной из девятиэтажек в центре Москвы провели ночь на улице. На чердаке дома начался масштабный..

Дата загрузки: 2022-07-21

Пожар в московской 9-этажке тушили с вертолёта
Жители одной из девятиэтажек в центре Москвы провели ночь на улице. На чердаке дома начался масштабный пожар. Его пришлось тушить с вертолёта. Также направили около 150 пожарных.

Как выяснили позже, там вели строительные работы, хранили много утеплителя. По одной из версий, возгорание началось из-за неосторожного обращения с оборудованием.

Сначала пожарные машины не могли подъехать к дому из-за припаркованных автомобилей. Затем приехал эвакуатор. Свои квартиры покинуло около 400 человек.

Эта женщина говорит, что переживает за своих котов, которые остались взаперти.

[Татьяна, жительница загоревшегося дома]:
«Сначала я почувствовала, как будто кто-то спички жжёт. Потом вроде посильнее запах пошёл. А потом в чате написали, что вроде чердак горит. Стали в окно выглядывать – ничего не видно. И где-то уже минут через пять уже как задымилось… Мы схватили только верхнюю одежду и выбежали. Вот и всё».

В итоге пожар удалось локализовать. Установили, что он охватил около 1000 квадратных метров кровли. Ему была присвоена вторая степень сложности.

О пострадавших информации не поступало. Известно лишь, что одного мужчину пришлось вызволять из лифта.

Точные причины возгорания ещё предстоит выяснить.
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